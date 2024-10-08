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Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Ухане

Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Ухане
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31-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«К сожалению, я не смогу выступить в Ухане в этом году. После тяжёлого графика в Пекине мне нужно чуть больше времени для полного восстановления. С нетерпением жду встречи со всеми вами в Нинбо на следующей неделе!» — написала теннисистка.

На прошлой неделе Мухова вышла в финал на турнире аналогичной категории в Пекине. В матче за трофей она уступила американке Кори Гауфф со счётом 1:6, 3:6.

Турнир в Нинбо (Китай) пройдёт с 14 по 20 октября.

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