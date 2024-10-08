Мирра Андреева вырвалась в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшей теннисистки России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года, начиная с US Open, в лидеры вырвалась Мирра Андреева за счёт успешного выступления на «тысячнике» в Пекине. В тройке лучших также пока держатся Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Обращает на себя внимание и прорыв Камиллы Рахимовой, которая замыкает четвёрку лучших.

Лучшая теннисистка России IV квартала. Лидеры на 7 октября:

1. М. Андреева – 16 баллов.

2. Касаткина – 15.*

3. Шнайдер – 15.

4. Рахимова – 13.

5. Калинская – 10.

6. Самсонова – 10.

7. Потапова – 10.

8. В. Кудерметова – 10.

9. Павлюченкова – 8.

10. Александрова – 7.

11. Э. Андреева – 7.

12. Блинкова – 7.

13. П. Кудерметова – 2.

* — прим. При равенстве баллов выше располагается теннисистка, занимающая в рейтинге WTA более высокое место.

У теннисисток ещё будет возможность изменить ситуацию на «тысячнике» в Ухане и нескольких более мелких турнирах. Окончательные результаты IV квартала будут подведены после Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде.