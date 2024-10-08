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Мирра Андреева вырвалась в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки

Мирра Андреева вырвалась в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем новом рейтинге на звание лучшей теннисистки России. В уже сыгранных турнирах четвёртого квартала 2024 года, начиная с US Open, в лидеры вырвалась Мирра Андреева за счёт успешного выступления на «тысячнике» в Пекине. В тройке лучших также пока держатся Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Обращает на себя внимание и прорыв Камиллы Рахимовой, которая замыкает четвёрку лучших.

Лучшая теннисистка России IV квартала. Лидеры на 7 октября:
1. М. Андреева – 16 баллов.
2. Касаткина – 15.*
3. Шнайдер – 15.
4. Рахимова – 13.
5. Калинская – 10.
6. Самсонова – 10.
7. Потапова – 10.
8. В. Кудерметова – 10.
9. Павлюченкова – 8.
10. Александрова – 7.
11. Э. Андреева – 7.
12. Блинкова – 7.
13. П. Кудерметова – 2.

* — прим. При равенстве баллов выше располагается теннисистка, занимающая в рейтинге WTA более высокое место.

У теннисисток ещё будет возможность изменить ситуацию на «тысячнике» в Ухане и нескольких более мелких турнирах. Окончательные результаты IV квартала будут подведены после Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде.

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