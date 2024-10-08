Людмила Самсонова проиграла четвёртый матч подряд

23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова продлила неудачную серию в матчах одиночного разряда. На старте турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) она проиграла польке Магде Линетт (2:6, 2:6).

Это поражение стало четвёртым подряд для 25-летней россиянки. Серия началась более месяца назад, когда в четвёртом круге US Open — 2024 Самсонова проиграла польке Иге Швёнтек. Людмила не выиграла ни одного матча во время азиатской серии турниров.

Однако отметим, что в парном разряде Самсонова выступает намного успешнее. В дуэте с Николь Меликар-Мартинес она выиграла турнир WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).