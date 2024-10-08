Гаэль Монфис вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Карлосом Алькарасом
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46-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче третьего раунда он обыграл соотечественника Уго Умбера (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 6:1.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:40 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
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|2
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|6
|1
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 2 часа 14 минут. Монфис выполнил десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в четвертьфинал 38-летний француз поборется с испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что в последнем матче теннисистов Монфис одержал победу — на «Мастерсе» в Цинциннати в августе 2024 года.
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