Гаэль Монфис вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Карлосом Алькарасом

46-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче третьего раунда он обыграл соотечественника Уго Умбера (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Монфис выполнил десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал 38-летний француз поборется с испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что в последнем матче теннисистов Монфис одержал победу — на «Мастерсе» в Цинциннати в августе 2024 года.