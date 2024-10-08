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Гаэль Монфис вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Карлосом Алькарасом

Гаэль Монфис вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Карлосом Алькарасом
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46-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче третьего раунда он обыграл соотечественника Уго Умбера (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 6:1.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:40 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		2 6
6 7 		6 1
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Монфис выполнил десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Умбера пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал 38-летний француз поборется с испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что в последнем матче теннисистов Монфис одержал победу — на «Мастерсе» в Цинциннати в августе 2024 года.

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