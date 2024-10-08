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Мирра Андреева — Ван Сиюй: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Ухане

Мирра Андреева — Ван Сиюй: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Ухане
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Сегодня, 8 октября, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) состоится матч первого круга, в котором встретятся 63-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Китая Ван Сиюй, занимающая 99-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 14:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Сиюй
99
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Ранее спортсменки провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В первом круге Уимблдона-2023 Мирра Андреева победила китаянку со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 проходят с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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