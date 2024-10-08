Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова одержала первую победу в карьере на турнире WTA-1000 в Ухане

Екатерина Александрова одержала первую победу в карьере на турнире WTA-1000 в Ухане
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 162-ю ракетку мира спортсменку из США Софью Кенин в матче первого круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Это первая победа в карьере россиянки на этом «тысячнике».

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Софья Кенин
162
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Ранее Екатерина Александрова провела один матч на турнире в Ухане. В 2019 году в матче первого круга она уступила соотечественнице Веронике Кудерметовой — 7:5, 3:6, 2:6.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
Материалы по теме
Екатерина Александрова победила Софью Кенин в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android