Кирьос — об ошибке судьи в Шанхае: его должны были уволить много лет назад

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на ошибку судьи Карлоса Бернардеса по ходу матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), где играли швейцарец Стэн Вавринка и итальянец Флавио Коболли.

«Бернардеса должны были уволить много лет назад. Как это происходит? Тупица», — написал Кирьос на своей странице в соцсети X.

Карлос Бернардес отвлёкся на общение по рации и ошибся при вводе правильного счёта в самом начале третьего сета. Однако никто из теннисистов не заметил ошибку судьи на вышке. Итоговую победу одержал Коболли со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3.