Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае, где может встретиться с Хольгером Руне

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в двух сетах обыграл 336-го номера рейтинга ATP спортсмена из Японии Йосуке Ватануки в третьем круге «Мастерса» в Шанхае — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Фриц сделал 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Фриц встретится с победителем матча между 14-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне и чехом Иржи Легечкой, занимающим 34-ю строчку в рейтинге ATP.