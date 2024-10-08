Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

Завершился матч первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Ухане, в котором 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай (250-я в мировом рейтинге). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу казахстанки.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Путинцева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Её соперница один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

Казахстанская теннисистка в 1/16 финала соревнований в Ухане встретится с 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.