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Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
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Завершился матч первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Ухане, в котором 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла китаянку Чжан Шуай (250-я в мировом рейтинге). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу казахстанки.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 10:00 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжан Шуай
250
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Матч продолжался 1 час 14 минут. Путинцева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Её соперница один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

Казахстанская теннисистка в 1/16 финала соревнований в Ухане встретится с 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.

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