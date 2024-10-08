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Григор Димитров вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Алекса Попырина

Григор Димитров вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае, обыграв Алекса Попырина
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл австралийца Алекса Попырина со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 10:15 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Димитров семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника 13 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Димитров встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком, который в 1/16 финала обыграл казахстанца Александра Шевченко со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

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