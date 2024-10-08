Бен Шелтон сыграет с Янником Синнером в 4-м круге «Мастерса» в Шанхае

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче третьего раунда он уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Шелтон выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Карбальес-Баэны два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Бен Шелтон поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.