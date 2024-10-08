Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв Кэти Бултер

96-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одолела британку Кэти Бултер (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Цуренко не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Бултер три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Цуренко, вышедшая в основу турнира через квалификацию, сыграет с полькой Магдой Линетт, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову.