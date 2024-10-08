Мария Саккари досрочно завершила сезон-2024

22-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари объявила о досрочном завершении сезона-2024.

«На протяжении последних нескольких недель я была сосредоточена на восстановлении от травмы плеча. К сожалению, из-за этого мне приходится завершить сезон раньше, чем я планировала. Я вернусь сильнее и без болей в теле. Спасибо всем за вашу поддержку. Этот год был непростым, но многому меня научил. Скоро увидимся в Австралии», — написала Саккари на своей странице в социальных сетях.

Ранее также из-за проблем со здоровьем сезон досрочно завершили француженка Каролин Гарсия, туниска Онс Жабер и украинка Элина Свитолина.