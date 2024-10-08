Юлия Путинцева вышла на пятое место по количеству побед на турнирах WTA-1000 в 2024 году

Сегодня, 8 октября, 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в матче первого круга турнира категории WTA-1000 обыграла китаянку Чжан Шуай (6:4, 6:4) и вышла на пятое место по количеству побед на «тысячниках» в 2024 году.

Топ-5 теннисисток, одержавших наибольшее количество побед на турнирах WTA-1000 в 2024 году:

Ига Швёнтек (Польша) — 30. Арина Соболенко (Беларусь) — 23. Кори Гауфф (США) — 21. Даниэль Коллинз (США) — 17. Юлия Путинцева (Казахстан) — 15.

В случае выхода казахстанской спортсменки в полуфинал турнира в Ухане она обойдёт по этому показателю американку Даниэль Коллинз, которая не участвует в данных соревнованиях. В следующем матче на турнире в Китае Путинцева встретится с 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.