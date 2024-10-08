Юлия Путинцева вышла на пятое место по количеству побед на турнирах WTA-1000 в 2024 году
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Сегодня, 8 октября, 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в матче первого круга турнира категории WTA-1000 обыграла китаянку Чжан Шуай (6:4, 6:4) и вышла на пятое место по количеству побед на «тысячниках» в 2024 году.
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 10:00 МСК
35
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
250
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Топ-5 теннисисток, одержавших наибольшее количество побед на турнирах WTA-1000 в 2024 году:
- Ига Швёнтек (Польша) — 30.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 23.
- Кори Гауфф (США) — 21.
- Даниэль Коллинз (США) — 17.
- Юлия Путинцева (Казахстан) — 15.
В случае выхода казахстанской спортсменки в полуфинал турнира в Ухане она обойдёт по этому показателю американку Даниэль Коллинз, которая не участвует в данных соревнованиях. В следующем матче на турнире в Китае Путинцева встретится с 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.
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