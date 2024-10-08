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Стефанос Циципас рассказал о том, как изменились его отношения с Даниилом Медведевым

«Я уважаю его гораздо больше». Циципас — о том, как изменились его отношения с Медведевым
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о непростых взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым в преддверии очного поединка в четвёртом круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Я уважаю его гораздо больше, чем раньше. В прошлом у нас было несколько бурных моментов на корте, но думаю, что со временем всё разрешилось само собой. Мы разговаривали об этом и пришли к общему пониманию, почему это происходило.

Я всегда хочу решать проблемы таким образом, не хочу всё оставлять просто так. Для этого потребовалось много времени, но здорово, что это позади, и мы стараемся удостовериться, что наш теннис приносит мир, а не войну. Конечно, на корте — зона боевых действий, ведь мы пытаемся бороться и победить, но я считаю, что теннис должен объединять, а не разделять», — сказал Циципас на пресс-конференции.

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