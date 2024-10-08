Стефанос Циципас — об игре Даниила Медведева: многие поколения это запомнят

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил необычную игру россиянина Даниила Медведева в преддверии очного поединка в четвёртом круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Он привнёс в игру элементы, которые я бы назвал неортодоксальными, потому что в прошлом было немного теннисистов, которые играли так, как он. После некоторых размышлений о том, как я обидными словами описывал его игру, понял, что я был совершенно неправ. Его теннис очень отличается от других, и это интересно. Думаю, что это делает его уникальным теннисистом, ведь часто не увидишь таких, как он. Это придаёт теннису разнообразия с точки зрения как можно играть в него иначе. Думаю, что многие поколения это запомнят», — сказал Циципас на пресс-конференции.