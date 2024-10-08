Гаэль Монфис — о матче с Алькарасом: у него 99% шансов на победу. Он меня раздавит

46-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис оценил свои шансы на победу в матче четвёртого круга на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), где он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В последнем матче теннисистов Монфис одержал победу — на «Мастерсе» в Цинциннати в августе 2024 года.

«Честно говоря, я думаю, у Алькараса 99% шансов на победу, но у меня будет этот 1%, и я постараюсь получить от этого удовольствие. Он меня раздавит на 100%. Считаю, мне очень повезло в прошлый раз.

Его уровень невероятен. Я не хочу принижать себя, но он – легенда в процессе становления. Думаю, что он меня раздавит, но я сделаю всё возможное. Не то чтобы я собираюсь выходить на поле с таким настроем, ведь у меня есть опыт, но я могу сказать правду — этот парень особенный», — приводит слова Монфиса Mundo Deportivo.