Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане
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Завершился матч первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Ухане, в котором 66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла японку Моюку Учижиму (66-я в мировом рейтинге). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:25 МСК
66
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
64
Моюка Учижима
М. Учижима
Матч продолжался 1 час 8 минут. Россиянка выполнила один эйс при одной двойной ошибке и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
В 1/16 финала соревнований в Ухане Рахимова встретится с обидчицей россиянки Дианы Шнайдер 28-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады.
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