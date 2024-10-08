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Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане

Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане
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Завершился матч первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Ухане, в котором 66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла японку Моюку Учижиму (66-я в мировом рейтинге). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:25 МСК
Камилла Рахимова
66
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Моюка Учижима
64
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Матч продолжался 1 час 8 минут. Россиянка выполнила один эйс при одной двойной ошибке и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/16 финала соревнований в Ухане Рахимова встретится с обидчицей россиянки Дианы Шнайдер 28-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады.

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