Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане

Завершился матч первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Ухане, в котором 66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла японку Моюку Учижиму (66-я в мировом рейтинге). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Россиянка выполнила один эйс при одной двойной ошибке и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/16 финала соревнований в Ухане Рахимова встретится с обидчицей россиянки Дианы Шнайдер 28-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады.