Хольгер Руне обыграл Иржи Легечку и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (34-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Легечки 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Хольгер Руне поборется с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.