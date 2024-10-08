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Хольгер Руне обыграл Иржи Легечку и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Хольгер Руне обыграл Иржи Легечку и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (34-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 12:05 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Руне выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Легечки 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Хольгер Руне поборется с седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.

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