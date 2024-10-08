Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг «тысячника» в Ухане, обыграв Боузкову
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63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче первого круга она обыграла чешку Мари Боузкову (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:35 МСК
42
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
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63
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Боузковой один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Вероника Кудерметова сыграет с 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.
Комментарии
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