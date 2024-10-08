Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг «тысячника» в Ухане, обыграв Боузкову

63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче первого круга она обыграла чешку Мари Боузкову (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Боузковой один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Вероника Кудерметова сыграет с 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.