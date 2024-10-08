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Новак Джокович разгромил Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович разгромил Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде он разгромил итальянца Флавио Коболли (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 13:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Джокович выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович поспорит с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и россиянином Романом Сафиуллиным.

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