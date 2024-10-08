Новак Джокович разгромил Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде он разгромил итальянца Флавио Коболли (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 13:40 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Джокович выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович поспорит с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и россиянином Романом Сафиуллиным.
Комментарии
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