Новак Джокович разгромил Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде он разгромил итальянца Флавио Коболли (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Джокович выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович поспорит с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и россиянином Романом Сафиуллиным.