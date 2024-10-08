Роман Сафиуллин обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае
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61-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде россиянин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
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|7 7
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Матч продолжался 3 часа 6 минут. За это время Сафиуллин выполнил 17 подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тиафо шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Роман Сафиуллин поборется с сербом Новаком Джоковичем, который несколько минут назад завершил свой матч с итальянцем Флавио Коболли (6:1, 6:2).
Комментарии
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