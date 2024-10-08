Фрэнсис Тиафо жёстко выругался на судью после поражения от Романа Сафиуллина
Поделиться
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо несколько раз жёстко выругался в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Российский теннисист победил со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|6 5
|
|7
|7 7
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счёт 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После матчбола Тиафо несколько раз жёстко сказал судье: «К чёрту тебя, мужик».
За подобное поведение американский теннисист может получить денежный штраф.
Комментарии
- 8 октября 2024
-
15:06
-
14:44
-
14:42
-
13:56
-
13:54
-
13:15
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:40
-
11:31
-
11:21
-
11:17
-
11:14
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:38
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:09
-
08:13
-
07:35
-
03:50
-
01:00
-
00:40
-
00:16