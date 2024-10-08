Фрэнсис Тиафо жёстко выругался на судью после поражения от Романа Сафиуллина

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо несколько раз жёстко выругался в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Российский теннисист победил со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счёт 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После матчбола Тиафо несколько раз жёстко сказал судье: «К чёрту тебя, мужик».

За подобное поведение американский теннисист может получить денежный штраф.