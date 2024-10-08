Новак Джокович: я свеж, поэтому счастлив играть каждый день

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал разгромную победу над итальянцем Флавио Коболли в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«С самого начала у меня был чёткий план игры, мне нужно было оставаться агрессивным и пытаться использовать каждый короткий мяч, чтобы захватить инициативу в розыгрыше. Коболли был явно уставшим после вчерашнего матча [против Стэна Вавринки]. Думаю, что это сказалось на нём сегодня физически.

Я сыграл не так много матчей в этом году. Положительный момент в том, что я свеж, поэтому счастлив играть каждый день столько, сколько нужно», — приводит слова Джоковича сайт ATP.