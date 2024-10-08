Мирра и Эрика Андреевы впервые проведут очный матч на турнире WTA

Российские теннисистки сёстры Мирра и Эрика Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире уровня WTA. Это случится в рамках второго круга на соревнованиях категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

На старте турнира 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй (7:6 (7:5), 6:3). 20-летняя Эрика, пробившаяся в основную сетку соревнований как лаки-лузер, одолела украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). В рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, Эрика — 70-ю.

Сёстры Андреевы дважды играли вместе в парном разряде — на турнирах в Мадриде (Испания) и Лозанне (Швейцария) в 2023 году. В качестве дуэта они одержали одну победу.