Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Эрика Андреева впервые проведут очный матч на турнире WTA

Мирра и Эрика Андреевы впервые проведут очный матч на турнире WTA
Комментарии

Российские теннисистки сёстры Мирра и Эрика Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире уровня WTA. Это случится в рамках второго круга на соревнованиях категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

На старте турнира 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй (7:6 (7:5), 6:3). 20-летняя Эрика, пробившаяся в основную сетку соревнований как лаки-лузер, одолела украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). В рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, Эрика — 70-ю.

Сёстры Андреевы дважды играли вместе в парном разряде — на турнирах в Мадриде (Испания) и Лозанне (Швейцария) в 2023 году. В качестве дуэта они одержали одну победу.

Материалы по теме
Мирра Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Ухане, где сыграет с сестрой Эрикой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android