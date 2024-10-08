Матч Мирры и Эрики Андреевых в Ухане станет первым среди сестёр со времен Серены и Винус

Очный матч российских теннисисток Мирры и Эрики Андреевых станет первым среди сестёр на турнире уровня WTA с 2020 года. Это случится в рамках второго круга на соревнованиях категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Последними сёстрами, которые играли друг против друга, были легендарные американки Серена и Винус Уильямс. Они сошлись в очном поединке на турнире в Лексингтоне в 2020 году. Победу одержала Серена со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

На старте турнира 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй (7:6 (7:5), 6:3). 20-летняя Эрика, пробившаяся в основную сетку соревнований как лаки-лузер, одолела украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). В рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, Эрика — 70-ю.