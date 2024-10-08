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Янчук: Медведев должен поставить на место Циципаса — пик Стефаноса уже прошёл

Янчук: Медведев должен поставить на место Циципаса — пик Стефаноса уже прошёл
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в четвёртом круге на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Медведев должен поставить Циципаса на место, а оно уже не в лидерах, а где-то на втором плане. Стефанос упустил инициативу, хотя иногда показывает неплохую форму. Думаю, его не хватит, чтобы на равных конкурировать с сильнейшими и выигрывать большие турниры. Его пик прошёл, он должен довольствоваться местом в десятке.

А Медведев сейчас на хорошем уровне — просто переиграет Циципаса. У грека нет такой ударной скорости, а в долгих и напряжённых ситуациях его будет подводить уязвимый удар слева одной рукой. Медведев по характеру устойчивее, сейчас прибавил в остроте контратак. Думаю, двух сетов хватит», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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