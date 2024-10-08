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В Федерации тенниса Казахстана прокомментировали тренерскую ситуацию Елены Рыбакиной

В Федерации тенниса Казахстана прокомментировали тренерскую ситуацию Елены Рыбакиной
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Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев раскрыл подробности поиска нового тренера пятой ракетки мира Елены Рыбакиной.

«Всё сейчас в процессе, идёт поиск. Скорее всего, временно заменит второй тренер Ловро Зовко. Он стоит как приоритетный выбор для команды Елены Рыбакиной. Мы с ней сейчас разговариваем. Также рассматриваются другие тренеры. Как мы знаем, со Стефано Вуковым было длительное сотрудничество, больше пяти лет. Он вывел её из 200-й позиции в топ-5. Поэтому сложный вопрос, процесс идёт. Скорее всего, до конца года останется Ловре Зорко, потому что Елена знает его. Также помогает ему капитан сборной – Юрий Щукин», — приводит слова Доскараева SportArena.kz.

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