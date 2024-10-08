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Мирра Андреева находится в одной победе до достижения уникального рекордного показателя

Мирра Андреева находится в одной победе до достижения уникального рекордного показателя
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19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сравнялась с показателем американки Кори Гауфф по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 в одном сезоне среди игроков до 18 лет. Сегодня, 8 октября, на старте соревнований в Ухане она обыграла китаянку Ван Сиюй (7:6 (7:5), 6:3).

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 14:10 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Ван Сиюй
99
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Эта победа стала для Мирры 11-й в сезоне на престижных турнирах категории WTA-1000. Это рекорд среди теннисисток до 18 лет, столько же побед в юном возрасте одержала Кори Гауфф в 2021 году. Андреевой исполнится 18 лет 29 апреля.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Мирра сыграет со своей старшей сестрой Эрикой. Андреевы сыграют друг против друга впервые на турнире WTA.

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