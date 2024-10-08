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Хромачёва в паре с Данилиной обыграли Сизикову и Ниномию в первом круге турнира в Ухане

Хромачёва в паре с Данилиной обыграли Сизикову и Ниномию в первом круге турнира в Ухане
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Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли во второй круг парного разряда турнира в Ухане (Китай). В матче 1/16 финала теннисистки обыграли россиянку Яну Сизикову, выступающую в паре с японкой Макото Ниномией. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках пара Хромачёва/Данилина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету дуэта Сизикова/Ниномия ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Ранее пара Хромачёвой и Данилиной стала победителем турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В борьбе за титул они обыграли Эдис Чун из Гонконга и Моюку Учижиму из Японии со счётом 6:4, 7:5. Теннисистки также становились победительницами парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика).

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