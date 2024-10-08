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«Я схожу с ума». Александр Зверев вступил в перепалку с судьёй на «Мастерсе» в Шанхае

«Я схожу с ума». Александр Зверев вступил в перепалку с судьёй на «Мастерсе» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог сдержать эмоций вследствие неоднозначного решения судьи на вышке Мохамеда Лайани на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 6 5
7 8 		2 7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В данный момент Зверев (2) сражается с 40-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором за выход в 1/8 финала турнира в Шанхае. В розыгрыше при счёте 5:5, 40:40 в первом сете Лайани зафиксировал у Зверева двойной отскок. Александра это решение явно не устроило.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Проиграв гейм Грикспору, Зверев начал размахивать руками и критиковать судью. Лайани пытался его успокоить, однако всё закончилось лишь словесной перепалкой.

Зверев начал обвинить Лайани в предвзятости и непрофессионализме.

«Меня не должны беспокоить ваши ошибки в октябре в Китае… Вы решаете результаты турнира каждую неделю, а я схожу с ума в девять вечера», — в частности, заявил Зверев.

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