«Я схожу с ума». Александр Зверев вступил в перепалку с судьёй на «Мастерсе» в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог сдержать эмоций вследствие неоднозначного решения судьи на вышке Мохамеда Лайани на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В данный момент Зверев (2) сражается с 40-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором за выход в 1/8 финала турнира в Шанхае. В розыгрыше при счёте 5:5, 40:40 в первом сете Лайани зафиксировал у Зверева двойной отскок. Александра это решение явно не устроило.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Проиграв гейм Грикспору, Зверев начал размахивать руками и критиковать судью. Лайани пытался его успокоить, однако всё закончилось лишь словесной перепалкой.

Зверев начал обвинить Лайани в предвзятости и непрофессионализме.

«Меня не должны беспокоить ваши ошибки в октябре в Китае… Вы решаете результаты турнира каждую неделю, а я схожу с ума в девять вечера», — в частности, заявил Зверев.