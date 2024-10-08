«Я схожу с ума». Александр Зверев вступил в перепалку с судьёй на «Мастерсе» в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог сдержать эмоций вследствие неоднозначного решения судьи на вышке Мохамеда Лайани на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
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В данный момент Зверев (2) сражается с 40-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором за выход в 1/8 финала турнира в Шанхае. В розыгрыше при счёте 5:5, 40:40 в первом сете Лайани зафиксировал у Зверева двойной отскок. Александра это решение явно не устроило.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Проиграв гейм Грикспору, Зверев начал размахивать руками и критиковать судью. Лайани пытался его успокоить, однако всё закончилось лишь словесной перепалкой.
Зверев начал обвинить Лайани в предвзятости и непрофессионализме.
«Меня не должны беспокоить ваши ошибки в октябре в Китае… Вы решаете результаты турнира каждую неделю, а я схожу с ума в девять вечера», — в частности, заявил Зверев.
- 8 октября 2024
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