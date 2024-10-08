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Андрей Рублёв ответил, сам ли придумывает дизайн одежды бренда Rublo

Андрей Рублёв ответил, сам ли придумывает дизайн одежды бренда Rublo
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в видеоблоге соотечественницы Дарьи Касаткиной на YouTube-канале What The Vlog поделился деталями работы над собственным брендом одежды Rublo. Рублёв запустил его в декабре 2023 года. Россиянин проводит матчи в собственной экипировке.

Арина Родионова: Расскажи про свой бренд. Ты сам придумываешь дизайн?
Андрей Рублёв: Нет, но я даю финальный ответ. Да или нет, нравится мне или нет, переделывать или нет. Но такое редко бывает.
Дарья Касаткина: Дорого переделывать (смеётся).
Арина Родионова: А сколько у них занимает добиться от тебя ответа?
Андрей Рублёв: Минута (смеётся).

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