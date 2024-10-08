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Григор Димитров пригрозил болельщику после недобросовестного поступка в адрес теннисиста

Григор Димитров пригрозил болельщику после недобросовестного поступка в адрес теннисиста
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров попал в неприятную ситуацию после матча третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Один из болельщиков поставил спортсмену подножку, после чего Димитров развернулся и попытался ответить злоумышленнику. Что именно сказал Димитров — неизвестно.

Сегодня, 8 октября, в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае Димитров обыграл австралийца Алекса Попырина со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

В следующем круге Димитров встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком, который в 1/16 финала обыграл казахстанца Александра Шевченко со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

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