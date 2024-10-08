«Заткнись!» Александр Зверев сорвался на отца по ходу матча с Грикспором в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжает испытывать проблемы в матче с 40-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Ранее, в первом сете Зверев вступил в перепалку с судьёй на вышке. В решающей же партии матча Александр сорвался уже на своего отца и многолетнего тренера Александра Зверева-старшего.

«#####, заткнись!» — выругался на отца Зверев, проиграв стартовый розыгрыш в гейме при счёте 5:4 в свою пользу.

Фото: скриншот из транлсяции

Зверев-старший не стал словесно реагировать на эмоции сына, однако камеры сумели запечатлеть его красноречивое выражение лица.