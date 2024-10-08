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«Заткнись!» Александр Зверев сорвался на отца по ходу матча с Грикспором в Шанхае

«Заткнись!» Александр Зверев сорвался на отца по ходу матча с Грикспором в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжает испытывать проблемы в матче с 40-й ракеткой мира представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 6 5
7 8 		2 7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее, в первом сете Зверев вступил в перепалку с судьёй на вышке. В решающей же партии матча Александр сорвался уже на своего отца и многолетнего тренера Александра Зверева-старшего.

«#####, заткнись!» — выругался на отца Зверев, проиграв стартовый розыгрыш в гейме при счёте 5:4 в свою пользу.

Фото: скриншот из транлсяции

Зверев-старший не стал словесно реагировать на эмоции сына, однако камеры сумели запечатлеть его красноречивое выражение лица.

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