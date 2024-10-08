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Французский журналист высказался о поведении Фрэнсиса Тиафо после матча с Сафиуллиным

Французский журналист высказался о поведении Фрэнсиса Тиафо после матча с Сафиуллиным
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Французский эксперт Бастиан Фачан высказался о поведении 17-й ракетки мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо, который несколько раз жёстко выругался в сторону судьи на вышке после поражения от россиянина Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 5
5 		7 7 7
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Неважно, совершил судья ошибку или нет. Теннисисты не имеют прав угрожать судьям физически или устно», — написал Фачан на своей странице в социальных сетях.

По ходу третьего сета судья трижды дал предупреждение Тиафо за затяжку времени. Третье из них пришлось на счёт 5:5 на тай-брейке, из-за чего американца лишили первой подачи. Это очко и следующее Фрэнсис проиграл. После матчбола Тиафо несколько раз жёстко сказал судье: «К чёрту тебя, мужик».

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