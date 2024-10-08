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Александр Зверев с трудом одолел Таллона Грикспора в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае

Александр Зверев с трудом одолел Таллона Грикспора в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с трудом пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 6 5
7 8 		2 7 7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче третьего круга Зверев (2) со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5) одолел 40-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 50 минут. В рамках встречи Зверев 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Грикспора 11 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Шанхае Зверев сразится с бывшей седьмой ракеткой мира Давидом Гоффеном (Бельгия).

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