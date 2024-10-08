Александр Зверев с трудом одолел Таллона Грикспора в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с трудом пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Александр Зверев
А. Зверев
В матче третьего круга Зверев (2) со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5) одолел 40-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 50 минут. В рамках встречи Зверев 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Грикспора 11 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Шанхае Зверев сразится с бывшей седьмой ракеткой мира Давидом Гоффеном (Бельгия).
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