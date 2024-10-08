Андрей Рублёв объяснил, почему намеренно занижает цену на одежду бренда Rublo

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о ценовой политике своего бренда одежды Rublo.

Арина Родионова: А ты (речь о бренде) обычно дёшево продаёшься?

Андрей Рублёв: Да, намного дешевле.

Арина Родионова: Дешевле, чем что?

Андрей Рублёв: Моя майка € 49, кажется, стоила. С тем, сколько я на неё потратил, должно условно было стоить около € 70. Мне захотелось нормальное качество за доступную цену. Смысл мне делать по цене ближе к Nike или Adidas. На месте людей я тогда бы покупал Nike и Adidas, чем че-то другое, раз уже цена плюс-минус одинаковая», — сказала Рублёв на YouTube-канале Дарьи Касаткиной What The Vlog.