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«Один из лучших дней в году». Моргаду восхитился предстоящими матчами турнира в Шанхае

«Один из лучших дней в году». Моргаду восхитился предстоящими матчами турнира в Шанхае
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду высоко оценил предстоящие матчи турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), которые пройдут завтра, 9 октября.

«Добро пожаловать в один из лучших теннисных дней в году», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, завтра, 9 октября, в рамках 1/8 турнира серии «Мастерс» в Шанхае встретятся сербский теннисист Новак Джокович и россиянин Роман Сафиуллин, представитель Греции Стефанос Циципас и российский теннисист Даниил Медведев. Также за выход в четвертьфинал турнира в Шанхае поборются первая ракетка мира из Италии Янник Синнер и американец Бен Шелтон, а испанец Карлос Алькарас сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции.

Календарь турнира в Шанхае
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