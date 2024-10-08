«Один из лучших дней в году». Моргаду восхитился предстоящими матчами турнира в Шанхае

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высоко оценил предстоящие матчи турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), которые пройдут завтра, 9 октября.

«Добро пожаловать в один из лучших теннисных дней в году», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, завтра, 9 октября, в рамках 1/8 турнира серии «Мастерс» в Шанхае встретятся сербский теннисист Новак Джокович и россиянин Роман Сафиуллин, представитель Греции Стефанос Циципас и российский теннисист Даниил Медведев. Также за выход в четвертьфинал турнира в Шанхае поборются первая ракетка мира из Италии Янник Синнер и американец Бен Шелтон, а испанец Карлос Алькарас сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции.