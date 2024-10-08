Александр Зверев обвинил судей в своих поражениях в финалах турниров «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время перепалки с судьёй матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) неоднозначно высказался об отсутствии у себя титулов чемпиона турниров «Большого шлема».

«Зачем мне переживать по поводу того, что нужно сыграть 89 матчей в году… Это невозможно, это невозможно. Каждый финал турнира «Большого шлема», в котором я участвую, я проигрываю только из-за вас, ребята, это ваши ошибки. Я здесь работаю, как животное, но вы, ребята, совершаете множество ошибок», — приводит слова Зверева Punto de Break.

27-летний Зверев — двукратный финалист мэйджоров. Он проиграл титульные матчи на US Open — 2020 и «Ролан Гаррос» — 2024.