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«Шикарное завершение матча». Пивоварова — о поединке Сафиуллина с Тиафо

«Шикарное завершение матча». Пивоварова — о поединке Сафиуллина с Тиафо
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу 61-й ракетки мира россиянина Романа Сафиуллина в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Сафиуллин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 5
5 		7 7 7
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Шикарное завершение матча. Браво, Роман», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Роман Сафиуллин поборется с сербом Новаком Джоковичем, который уверенной победой завершил свой матч с итальянцем Флавио Коболли (6:1, 6:2).

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