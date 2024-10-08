«Шикарное завершение матча». Пивоварова — о поединке Сафиуллина с Тиафо
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу 61-й ракетки мира россиянина Романа Сафиуллина в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Сафиуллин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|6 5
|
|7
|7 7
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Шикарное завершение матча. Браво, Роман», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Роман Сафиуллин поборется с сербом Новаком Джоковичем, который уверенной победой завершил свой матч с итальянцем Флавио Коболли (6:1, 6:2).
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