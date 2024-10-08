«Шикарное завершение матча». Пивоварова — о поединке Сафиуллина с Тиафо

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу 61-й ракетки мира россиянина Романа Сафиуллина в матче третьего круга турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Сафиуллин обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (17-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

«Шикарное завершение матча. Браво, Роман», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Роман Сафиуллин поборется с сербом Новаком Джоковичем, который уверенной победой завершил свой матч с итальянцем Флавио Коболли (6:1, 6:2).