Марта Костюк одержала волевую победу над Элиной Аванесян в первом круге турнира в Ухане

17-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одолела представительницу Армении Элину Аванесян (47-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Аванесян не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк четыре эйса, 13 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 проходят с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.