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Марта Костюк одержала волевую победу над Элиной Аванесян в первом круге турнира в Ухане

Марта Костюк одержала волевую победу над Элиной Аванесян в первом круге турнира в Ухане
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17-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одолела представительницу Армении Элину Аванесян (47-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Элина Аванесян
47
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 2
4 		7 7 7
         
Марта Костюк
17
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Аванесян не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк четыре эйса, 13 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 проходят с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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