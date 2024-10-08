Роман Сафиуллин прокомментировал резонансную победу над Тиафо на «Мастерсе» в Шанхае

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о победе над 17-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

«Рад, что смог победить тяжёлого соперника. Мы оба хорошо сыграли. На самом деле, матч можно было закончить раньше, при счёте 5:2. Была возможность, но я не смог. При счёте 5:3 где-то я плохо сыграл, а он – хорошо, смог добавить, взял инициативу в свои руки. Теннис – такое дело.

На тай-брейке не сыграло в плюс, что я подавал второй, без первой. Он мог бы подать эйс или хорошо сделать первую…» — сказал Сафиуллин в телеграм-канале BetBoom Tennis.