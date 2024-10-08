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Роман Сафиуллин прокомментировал резонансную победу над Тиафо на «Мастерсе» в Шанхае

Роман Сафиуллин прокомментировал резонансную победу над Тиафо на «Мастерсе» в Шанхае
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о победе над 17-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 5
5 		7 7 7
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Рад, что смог победить тяжёлого соперника. Мы оба хорошо сыграли. На самом деле, матч можно было закончить раньше, при счёте 5:2. Была возможность, но я не смог. При счёте 5:3 где-то я плохо сыграл, а он – хорошо, смог добавить, взял инициативу в свои руки. Теннис – такое дело.

На тай-брейке не сыграло в плюс, что я подавал второй, без первой. Он мог бы подать эйс или хорошо сделать первую…» — сказал Сафиуллин в телеграм-канале BetBoom Tennis.

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