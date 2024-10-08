«Призовые поделим». Мирра Андреева высказалась о матче с сестрой Эрикой на турнире в Ухане
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящей встречи со старшей сестрой Эрикой Андреевой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 13:00 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Эрика Андреева
Э. Андреева
«Игра против неё будет похожа на кошмар. Это будет довольно странный матч. Она будет знать, что я планирую делать на корте, а я знаю, что будет делать она. Я думаю, что это будет весело для зрителей, но по-настоящему напряжённо для нас обеих.
Мы решили, что разделим призовые, полученные со второго круга. Тот, кто победит, и пройдёт дальше, но деньги мы всё равно поделим пополам», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.
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