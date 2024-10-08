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Роман Сафиуллин поделился настроем на поединок с Новаком Джоковичем в Шанхае

Роман Сафиуллин поделился настроем на поединок с Новаком Джоковичем в Шанхае
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о предстоящем матче с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Ранее Сафиуллин со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) одолел 17-ю ракетку мира из США Фрэнсиса Тиафо.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 11:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 6 5
5 		7 7 7
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«В матче (с Тиафо) подача меня очень спасала. 17 эйсов и 80% реализации – это очень хорошие показатели. Если получится показать такой же процент в игре с Джоковичем или даже его поднять, то думаю, что шансы будут большие.

С февраля, с Брисбена не выигрывал больше двух-трёх матчей подряд в основе. Рад, что игра налаживается, хоть и чуть поздновато, в конце сезона. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал Сафиуллин в телеграм-канале BetBoom Tennis.

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