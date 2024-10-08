Вероника Кудерметова и Чань Хаочин с победы стартовали в парном разряде турнира в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин с победы стартовали в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

В стартовом матче Кудерметова и Чань Хаочин (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграли тандем Элизабетта Коччаретто (Италия)/Диан Парри (Франция).

Встреча пар продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Кудерметова и Чань Хаочин два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коччаретто и Парри ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований Кудерметова и Чань Хаочин сразятся с чешками Барборой Крейчиковой и Мари Боузковой.