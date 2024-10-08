Мирра Андреева положительно оценила своё выступление на старте турнира в Ухане

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Сиюй (99-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Это был тяжелый матч. Публика очень переживала за мою соперницу. Я пыталась быть к этому готовой. Довольна той игрой, которую показала. Победа оказалась нелегкой», — сказала Андреева после матча.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Мирра сыграет со своей старшей сестрой Эрикой. Андреевы сыграют друг против друга впервые на турнире WTA.