Мирра Андреева положительно оценила своё выступление на старте турнира в Ухане
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Сиюй (99-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 14:10 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
99
Ван Сиюй
В. Сиюй
«Это был тяжелый матч. Публика очень переживала за мою соперницу. Я пыталась быть к этому готовой. Довольна той игрой, которую показала. Победа оказалась нелегкой», — сказала Андреева после матча.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Мирра сыграет со своей старшей сестрой Эрикой. Андреевы сыграют друг против друга впервые на турнире WTA.
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