Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 8 октября

Сегодня, 8 октября, продолжился турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), призовой фонд которого составляет $ 3 221 715. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Ухань. Некоторые результаты игрового дня:

Людмила Самсонова (Россия, 11) — Магда Линетт (Польша) — 2:6, 2:6;

Софья Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 1:6, 6:4, 4:6;

Аманда Анисимова (США) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:2, 6:4;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:4;

Мари Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 6:7;

Мирра Андреева (Россия, 16) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 7:6, 6:3;