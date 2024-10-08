Светлана Кузнецова — о матче сестёр Андреевых в Ухане: мама в любом случае будет рада!

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче Мирры Андреевой (16) и Эрики Андреевой (LL) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Сёстры Андреевы впервые сразятся между собой на корте — Эрика и Мирра будут играть во втором круге «тысячника» в Ухане. Это первое сестринское дерби после матча Серены и Винус в 2020 году. Мама в любом случае будет рада!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Сёстры Андреевы впервые проведут очный матч на уровне WTA. Последними сёстрами, которые играли друг с другом, были легендарные американки Серена и Винус Уильямс. Они сошлись в очном поединке на турнире в Лексингтоне в 2020 году. Победу одержала Серена со счётом 3:6, 6:3, 6:4.