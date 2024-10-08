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Светлана Кузнецова — о матче сестёр Андреевых в Ухане: мама в любом случае будет рада!

Светлана Кузнецова — о матче сестёр Андреевых в Ухане: мама в любом случае будет рада!
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче Мирры Андреевой (16) и Эрики Андреевой (LL) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 13:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Сёстры Андреевы впервые сразятся между собой на корте — Эрика и Мирра будут играть во втором круге «тысячника» в Ухане. Это первое сестринское дерби после матча Серены и Винус в 2020 году. Мама в любом случае будет рада!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Сёстры Андреевы впервые проведут очный матч на уровне WTA. Последними сёстрами, которые играли друг с другом, были легендарные американки Серена и Винус Уильямс. Они сошлись в очном поединке на турнире в Лексингтоне в 2020 году. Победу одержала Серена со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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