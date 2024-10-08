Рублёв рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при создании благотворительного фонда

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в процессе создания собственного благотворительного фонда помощи детям.

«Деньги с первой коллекции (Rublo) ушли на благотворительность, потом во время того, как делали одежду, появилась идея сделать фонд. Точнее идея была давно, но возможности её воплотить не было, потому что это очень тяжело – в плане регистрации, бумажек всех этих. У меня в этом знаний даже не ноль, их минус миллион.

И в итоге сделали фонд, и благодаря этому возможностей стало больше. Потому что можно делать разные мероприятия, разные варианты с теннисом. Ты не ограничен только одеждой. И даже с ней было тяжело – нужно заходить через фонды, а многие фонды… Фиг пойми, что делают. А если напрямую идти, то тогда у них вопрос: «Откуда деньги?» Честным ли это путём, либо это отмывание, либо ещё что-то.

В итоге, мы сделали фонд, и сразу много проблем это убирает. Потому что теперь можно напрямую сотрудничать с клиникой. Сейчас были уже первые помощи, я ездил знакомиться с детьми, которым уже сделали операцию», — сказал Рублёв на YouTube-канале Дарьи Касаткиной What The Vlog.