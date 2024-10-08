Бен Шелтон оценил готовность к встрече с Янником Синнером в рамках «Мастерса» в Шанхае

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира Янником Синнером в 1/8 финала турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).
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«С нетерпением жду встречи с Янником. В последнее время стараюсь не смотреть сетку турниров. После сегодняшней победы я узнал, кто мой следующий соперник. Но до матча я не смотрел сетку. Встретиться лицом к лицу с номером один в мире — фантастическая возможность. В этом году он выиграл два «Шлема». Это будет большой вызов. В этом сезоне я дважды смотрел наш прошлогодний матч. Это будет весёлая дуэль», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга Шелтон уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
- 8 октября 2024
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