Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон оценил готовность к встрече с Янником Синнером в рамках «Мастерса» в Шанхае

Бен Шелтон оценил готовность к встрече с Янником Синнером в рамках «Мастерса» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира Янником Синнером в 1/8 финала турнира категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 07:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«С нетерпением жду встречи с Янником. В последнее время стараюсь не смотреть сетку турниров. После сегодняшней победы я узнал, кто мой следующий соперник. Но до матча я не смотрел сетку. Встретиться лицом к лицу с номером один в мире — фантастическая возможность. В этом году он выиграл два «Шлема». Это будет большой вызов. В этом сезоне я дважды смотрел наш прошлогодний матч. Это будет весёлая дуэль», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Сегодня, 8 октября, в матче третьего круга Шелтон уверенно обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?
В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android